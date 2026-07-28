Arezzo, 28 luglio 2026 – Nel vivo l’estate della rassegna di teatro per le nuove generazioni “Teatro del Fiume - E navigar m’è dolce” arrivata alla sua ventitreesima edizione e curata da Nata. Grazie alla collaborazione e al contributo di numerosi comuni del C asentino, quest’anno la programmazione conta venticinque spettacoli dedicati a tutta la famiglia. Due gli spettacoli della compagnia Nata teatro: il secondo stasera 28 luglio alle 21,15 a Pratovecchio dove andrà in scena “Emanuela e il lupo”. A Chitignano il 3 agosto c’è “Bergamotto show” della compagnia spagnola Bergamotto, e martedì 4 agosto a Capolona c’è “Melina” di Nata Teatro. Giovedì 6 agosto a Moggiona, ad ingresso gratuito, va in scena il concerto-reading “In finitamente piccolo ” di Nata Teatro e Insieme Vocale Accordeon. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Pratovecchio Emanuela e il lupo, entra nel vivo Teatro del Fiume

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