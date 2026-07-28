A fuoco una ricicleria di rifiuti nel Milanese le analisi dell’aria e l’avviso | Limitate l’aria condizionata – Il video

Un incendio si è sviluppato in una ricicleria di rifiuti a Novate Milanese, coinvolgendo due capannoni utilizzati per immagazzinare carta, cartone, plastica e pneumatici. Le analisi dell’aria condotte nelle ore successive non hanno riscontrato valori critici, ma è stato comunque consigliato di ridurre l’uso dell’aria condizionata. L’incendio è scoppiato nella mattinata di martedì 28 luglio e ha interessato l’intero complesso.

Nessun valore critico nell’aria intorno all’impianto di trattamento rifiuti di via Beltrame, a Novate Milanese, dove nella mattinata di martedì 28 luglio è divampato un incendio che ha coinvolto entrambi i capannoni di A2A usati per stoccare e trattare carta, cartone, plastica e pneumatici. A dirlo è Arpa, che ha inviato sul posto i propri tecnici per misurazioni con strumentazione portatile nelle zone abitate più vicine al rogo. «Al momento i primi risultati dei rilevamenti effettuati dai tecnici con strumentazione portatile, nelle aree residenziali più vicine al luogo dell’incendio, non hanno evidenziato valori critici per gli inquinanti monitorabili direttamente sul posto», si legge nel comunicato dell’Agenzia ripreso dall’ANSA. 🔗 Leggi su Open.online

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