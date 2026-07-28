A 5 anni ingoia un gettone dell’autolavaggio | Parlava e respirava a fatica La corsa in auto del padre e il coma | come si è salvata

Una bambina di cinque anni ha ingerito un gettone metallico da autolavaggio mentre era con il padre in un impianto nel Riminese. La bambina ha iniziato a parlare e respirare con difficoltà, portando il padre a chiamare i soccorsi. La corsa in auto verso l’ospedale si è conclusa con il ricovero in condizioni di emergenza. La bambina è stata sottoposta a intervento medico e ha successivamente ripreso conoscenza.

Un gettone metallico da autolavaggio, portato alla bocca in un attimo di distrazione, ha rischiato di costare la vita a una bambina di cinque anni. È accaduto sabato pomeriggio nel Riminese, in Valconca, mentre il padre si trovava in un impianto di lavaggio per pulire l’auto. La piccola ha afferrato il disco di metallo e lo ha inghiottito: il gettone è finito nelle vie respiratorie, provocando nel giro di pochi istanti una crisi che ha fatto temere il peggio. «La bimba faticava a parlare e respirare»: i primi soccorsi. Il primo ad accorgersi della gravità è stato il padre, che, come racconta il Resto del Carlino, preso dal panico ha caricato la figlia in auto per raggiungere il più in fretta possibile una struttura sanitaria privata della zona, priva però di pronto soccorso. 🔗 Leggi su Open.online

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