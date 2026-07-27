WWE | Nuovo incarico per AJ Styles che sarà un trainer al Performance Center
AJ Styles, ex wrestler, ha iniziato un nuovo ruolo alla WWE come trainer al Performance Center. Dopo aver lasciato il ring all’inizio dell’anno, ora si dedica alla formazione dei nuovi talenti all’interno della struttura dedicata allo sviluppo dei performer. Questa posizione segna il suo ingresso ufficiale nel settore dietro le quinte, dove supporterà i giovani wrestler nel loro percorso di crescita e preparazione.
Dopo essersi ritirato dal ring all’inizio dell’anno, AJ Styles prosegue la sua transizione nei ruoli backstage della WWE ed è pronto a compiere un ulteriore passo in avanti. Durante una recente puntata di The Phenomenally Retro Podcast, l’ex campione mondiale ha rivelato che assume ufficialmente la guida di una delle classi di allenamento al WWE Performance Center, prendendo il posto di uno dei coach della struttura. AJ Styles a tutto tondo. “ Sono tornato al Performance Center per alcune registrazioni e prenderò il posto di uno dei coach “, ha ammesso Styles secondo la trascrizione di Fightful. “ Mi sto davvero divertendo: cerco di ispirare i giovani talenti e vederli fare bene. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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