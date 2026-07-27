Dopo essersi ritirato dal ring all’inizio dell’anno, AJ Styles prosegue la sua transizione nei ruoli backstage della WWE ed è pronto a compiere un ulteriore passo in avanti. Durante una recente puntata di The Phenomenally Retro Podcast, l’ex campione mondiale ha rivelato che assume ufficialmente la guida di una delle classi di allenamento al WWE Performance Center, prendendo il posto di uno dei coach della struttura. AJ Styles a tutto tondo. “ Sono tornato al Performance Center per alcune registrazioni e prenderò il posto di uno dei coach “, ha ammesso Styles secondo la trascrizione di Fightful. “ Mi sto davvero divertendo: cerco di ispirare i giovani talenti e vederli fare bene. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Nuovo incarico per AJ Styles, che sarà un trainer al Performance Center

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