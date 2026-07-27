Il volo AA719, partito da Roma e diretto a Filadelfia, è stato dirottato a Dublino. Durante il volo, sei assistenti di volo si sono improvvisamente sentiti male a causa di un malore misterioso. L’aereo ha deviato la rotta e si è fermato in Irlanda, mentre i passeggeri sono rimasti a bordo in attesa di ulteriori dettagli. Nessuno ha riportato ferite gravi.

Il volo AA719 partito dall’aeroporto di Roma Fiumicino e diretto a Filadelfia è stato dirottato a Dublino dopo che gran parte dell’equipaggio si è sentito male. L’episodio si è verificato sabato 25 luglio su un Boeing 787-9 della American Airlines. In particolare, sei dei nove assistenti di volo presenti sul mezzo hanno accusato vertigini e malessere. Una situazione che ha reso necessario il cambio di rotta e l’atterraggio in Irlanda. Malore sul volo Roma-Filadelfia per 6 assistenti di volo su 9 Il volo AA719 era decollato dalla Capitale poco prima delle 13:00. Come riporta La Repubblica, dopo circa tre ore di volo (ne mancavano 6 per... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Volo Roma - Filadelfia dirottato a Dublino, malore misterioso colpisce 6 assistenti di volo sullo stesso aereo

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Temi più discussi: Sei assistenti di volo si sentono male. E il Roma-Filadelfia deve atterrare a Dublino. Possibile il diritto a un risarcimento; Malore per 6 assistenti su volo Roma-Filadelfia, atterraggio d'emergenza a Dublino: Odore sgradevole a bordo; Volo Roma - Filadelfia dirottato a Dublino, malore misterioso colpisce l'equipaggio a bordo dell'aereo; Malore per sei assistenti di volo: dirottato a Dublino volo partito da Roma per Filadelfia.

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