Volo Roma - Filadelfia dirottato a Dublino malore misterioso colpisce 6 assistenti di volo sullo stesso aereo

Da virgilio.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il volo AA719, partito da Roma e diretto a Filadelfia, è stato dirottato a Dublino. Durante il volo, sei assistenti di volo si sono improvvisamente sentiti male a causa di un malore misterioso. L’aereo ha deviato la rotta e si è fermato in Irlanda, mentre i passeggeri sono rimasti a bordo in attesa di ulteriori dettagli. Nessuno ha riportato ferite gravi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il volo AA719 partito dall’aeroporto di Roma Fiumicino e diretto a Filadelfia è stato dirottato a Dublino dopo che gran parte dell’equipaggio si è sentito male. L’episodio si è verificato sabato 25 luglio su un Boeing 787-9 della American Airlines. In particolare, sei dei nove assistenti di volo presenti sul mezzo hanno accusato vertigini e malessere. Una situazione che ha reso necessario il cambio di rotta e l’atterraggio in Irlanda. Malore sul volo Roma-Filadelfia per 6 assistenti di volo su 9 Il volo AA719 era decollato dalla Capitale poco prima delle 13:00. Come riporta La Repubblica, dopo circa tre ore di volo (ne mancavano 6 per... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

volo roma filadelfia dirottato a dublino malore misterioso colpisce 6 assistenti di volo sullo stesso aereo
© Virgilio.it - Volo Roma - Filadelfia dirottato a Dublino, malore misterioso colpisce 6 assistenti di volo sullo stesso aereo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Volo Roma - Filadelfia dirottato a Dublino, malore misterioso colpisce l'equipaggio a bordo dell'aereoIl volo AA719 da Roma a Filadelfia è stato dirottato a Dublino dopo che molti membri dell'equipaggio si sono sentiti male a bordo.

Volo Roma-Filadelfia dirottato a Dublino per il malore di sei assistentiUn volo della American Airlines partito da Roma Fiumicino diretto a Filadelfia è stato dirottato a Dublino dopo che sei assistenti di volo hanno...

Temi più discussi: Sei assistenti di volo si sentono male. E il Roma-Filadelfia deve atterrare a Dublino. Possibile il diritto a un risarcimento; Malore per 6 assistenti su volo Roma-Filadelfia, atterraggio d'emergenza a Dublino: Odore sgradevole a bordo; Volo Roma - Filadelfia dirottato a Dublino, malore misterioso colpisce l'equipaggio a bordo dell'aereo; Malore per sei assistenti di volo: dirottato a Dublino volo partito da Roma per Filadelfia.

volo roma volo roma filadelfia dirottatoMalore per sei assistenti di volo: dirottato a Dublino volo partito da Roma per FiladelfiaUn Boeing 787-9 Dreamliner della American Airlines, in servizio su un volo transatlantico dall'aeroporto di Roma Fiumicino all'aeroporto internazionale di Filadelfia, è stato dirottato sabato pomerigg ... msn.com

volo roma volo roma filadelfia dirottatoVolo Roma-Filadelfia dirottato a Dublino per il malore di sei assistentiÈ successo lo scorso sabato a un Boeing 787-9 Dreamliner della American Airlines pertito da Fiumicino ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web