Volo da Roma a Filadelfia costretto a deviare su Dublino | cattivo odore a bordo diversi membri dell’equipaggio si sentono male
Un volo da Roma a Filadelfia è stato deviato su Dublino a causa di un cattivo odore a bordo e di diversi membri dell’equipaggio che si sono sentiti male. Il Boeing, durante la traversata dell’Atlantico, ha interrotto il suo percorso e ha cambiato rotta. La compagnia aerea ha comunicato che l’aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza e che l’equipaggio sta ricevendo assistenza. Non sono stati riportati dettagli sulle condizioni di salute dei membri dell’equipaggio o sui passeggeri.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Cambio di rotta mentre il Boeing sorvolava l’Atlantico. Un volo American Airlines partito da Roma Fiumicino e diretto a Filadelfia è stato costretto a interrompere la traversata dell’Atlantico a causa di un’anomalia registrata durante il viaggio. Il Boeing 787-9, decollato sabato 25 luglio alle 12:40 con 281 passeggeri a bordo, ha invertito la rotta dopo circa tre ore e mezza di volo, quando si trovava a quasi 11 mila metri di quota. Come mostrano i dati di tracciamento del volo, l’aereo ha effettuato una virata dirigendosi verso Dublino, dove è atterrato in sicurezza intorno alle 16:10 ora locale. L’allarme dopo un odore sospetto in cabina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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Malori tra i sei assistenti di volo dopo il decollo, l'aereo da Roma a Filadelfia atterra a Dublino
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una domanda per viaggiatori abituali (su Fiumicino). Rientrando da un volo intercontinentale, tardo pomeriggio, dopo quanto tempo è realistico pensare di uscire dall'aeroporto (bagagli e dogana)? In genere si scorre spediti o le cose vanno a rilento? : r/Viaggi reddit