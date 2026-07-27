Un volo da Roma a Filadelfia è stato deviato su Dublino a causa di un cattivo odore a bordo e di diversi membri dell’equipaggio che si sono sentiti male. Il Boeing, durante la traversata dell’Atlantico, ha interrotto il suo percorso e ha cambiato rotta. La compagnia aerea ha comunicato che l’aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza e che l’equipaggio sta ricevendo assistenza. Non sono stati riportati dettagli sulle condizioni di salute dei membri dell’equipaggio o sui passeggeri.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Cambio di rotta mentre il Boeing sorvolava l’Atlantico. Un volo American Airlines partito da Roma Fiumicino e diretto a Filadelfia è stato costretto a interrompere la traversata dell’Atlantico a causa di un’anomalia registrata durante il viaggio. Il Boeing 787-9, decollato sabato 25 luglio alle 12:40 con 281 passeggeri a bordo, ha invertito la rotta dopo circa tre ore e mezza di volo, quando si trovava a quasi 11 mila metri di quota. Come mostrano i dati di tracciamento del volo, l’aereo ha effettuato una virata dirigendosi verso Dublino, dove è atterrato in sicurezza intorno alle 16:10 ora locale. L’allarme dopo un odore sospetto in cabina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Volo da Roma a Filadelfia costretto a deviare su Dublino: cattivo odore a bordo, diversi membri dell’equipaggio si sentono male

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Malori tra i sei assistenti di volo dopo il decollo, l'aereo da Roma a Filadelfia atterra a Dublino

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Volo Roma - Filadelfia dirottato a Dublino, malore misterioso colpisce l'equipaggio a bordo dell'aereoIl volo AA719 da Roma a Filadelfia è stato dirottato a Dublino dopo che molti membri dell'equipaggio si sono sentiti male a bordo.

Sei assistenti di volo si sentono male. E il Roma-Filadelfia deve atterrare a DublinoSei assistenti di volo si sono sentiti male durante il volo Roma-Filadelfia e l’aereo è stato costretto ad atterrare a Dublino.

Argomenti più discussi: Volo Roma-Seattle costretto a rientrare a Fiumicino dopo il decollo: Vibrazioni anomale; Vibrazioni sospette al motore sul volo Roma-Seattle: l’aereo costretto a tornare a Fiumicino; Sei assistenti di volo si sentono male. E il Roma-Filadelfia deve atterrare a Dublino. Possibile il diritto a un risarcimento; Emergenza in volo, boeing decollato da Fiumicino torna indietro per vibrazioni anomale.

Malore per sei assistenti di volo, atterraggio d'emergenza per il Roma-Filadelfia. E' accaduto sabato, l'episodio rilanciato dai siti specializzati #ANSA x.com

una domanda per viaggiatori abituali (su Fiumicino). Rientrando da un volo intercontinentale, tardo pomeriggio, dopo quanto tempo è realistico pensare di uscire dall'aeroporto (bagagli e dogana)? In genere si scorre spediti o le cose vanno a rilento? : r/Viaggi reddit