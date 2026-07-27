Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-07-2026 ore 19 | 40

Il servizio di Astral Infomobilità segnala, alle 19:40 del 27 luglio 2026, rallentamenti sul raccordo anulare di Roma. La viabilità presenta code e congestioni in alcune tratte, senza indicazioni di incidenti o chiusure. La situazione potrebbe influenzare il traffico nelle zone circostanti, ma non sono segnalate interruzioni o lavori in corso. La rete stradale resta percorribile con attenzione, secondo le ultime informazioni fornite dalla regione Lazio.

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in carreggiata interna per un incendio chiusa la rampa di missione che dalla Laurentina e mette sulla carreggiata interna del raccordo dove si sono formate Code dall'appia in carreggiata interna per traffico si rallenta dalla Cassia bis alla Salaria è più avanti dalla Tiburtina alla Prenestina in carreggiata esterna risolto l'incidente in galleria Trionfale code residue di smaltimento dalla Cassia bis in proseguendo per traffico code a tratti dalla Laurentina alla diramazione Roma Sud sul tratto Urbano... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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