Un'azienda agricola di Isola Rizza ha donato circa 3.500 piante di pomodoro agli abitanti del paese. L'iniziativa, spiegata come un gesto di restituzione alla comunità, ha coinvolto la distribuzione di piante mature pronte per essere coltivate. La decisione è arrivata nei giorni scorsi e ha trasformato il territorio in un campo di pomodori rossi e maturi, pronti a portare i profumi dell’estate nelle case dei cittadini.

Isola Rizza si colora di rosso. Il rosso vivo dei pomodori maturi che profumano di sole e di estate. Il merito è dell’azienda agricola De Togni che nei giorni scorsi ha voluto donare agli abitanti del piccolo Comune della provincia di Verona quasi 3.500 piantine di pomodori. «Un'iniziativa semplice, nata quasi per caso, ma che richiama valori antichi, quando il raccolto era qualcosa da condividere e la terra rappresentava un patrimonio collettivo prima ancora che economico», sottolinea Ferdinando De Togni, uno dei titolari. «Quando si lavora la terra da oltre cento anni si capisce che un'azienda non vive soltanto di raccolti, ma anche di relazioni. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Verona, l'azienda agricola regala 3.500 piante di pomodoro agli abitanti del paese: «Vogliamo restituire qualcosa alla comunità»

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