Vasco Rossi è apparso a sorpresa al Premio Zocca, incontrando i cinque finalisti e scattando foto con loro. L’evento si è svolto a Modena il 27 luglio 2027, durante la giornata dedicata alla finale della 20ª edizione del Premio Letterario Zocca Giovani ’Marco Santagata’. La presenza del cantante ha creato un momento inaspettato e spontaneo tra i partecipanti.

Modena, 27 luglio 2027 – Una sorpresa ha reso ancora più speciale la giornata dedicata ai finalisti della 20ª edizione del Premio Letterario Zocca Giovani ’Marco Santagata’. Al termine della presentazione i cinque scrittori hanno incontrato Vasco Rossi e posato con lui per una foto ricordo. L’incontro, non annunciato e quindi del tutto inaspettato, si è svolto in un clima informale e cordiale. Vasco ha accolto gli autori con il suo immancabile “Evviva, evviva”, stringendo loro la mano, scambiando qualche battuta e rivolgendo loro i complimenti per il traguardo raggiunto, insieme all’augurio di poter proseguire con successo il proprio percorso letterario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vasco a sorpresa al Premio Zocca. Battute e foto con i cinque finalisti

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