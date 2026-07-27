Un Resident Evil all’anno | Capcom spiega come riesce a mantenere questo ritmo

Capcom ha spiegato che la strategia per mantenere un nuovo capitolo di Resident Evil ogni anno si basa sull’alternanza tra uscite di nuovi titoli e remake. Questa modalità permette di aggiornare la saga e di pianificare meglio lo sviluppo dei progetti futuri, garantendo un flusso costante di uscite senza sovraccaricare il team di sviluppo. La scelta di alternare le produzioni aiuta a mantenere alta l’attenzione dei fan e a sostenere la crescita della serie nel tempo.

L’alternanza tra nuovi capitoli e remake è diventata uno dei pilastri della strategia di Capcom per mantenere viva la saga e sostenere i progetti futuri. Capcom vuole tenere Resident Evil sempre presente sul mercato, alternando episodi inediti e remake dei capitoli storici. A spiegare la ricetta è il produttore Masachika Kawata: una formula che permette alla compagnia di pubblicare con regolarità nuovi giochi della serie, far crescere l’esperienza dei team e creare le risorse per i progetti futuri. I remake tengono viva la serie. Sviluppare un nuovo Resident Evil richiede anni. Oltre alla parte tecnica, bisogna costruire una storia, disegnare ambientazioni, personaggi, nemici e sistemi di gioco: difficile, così, sfornare solo episodi inediti a cadenza ravvicinata. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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Never Having Kids - Resident Evil: Village - Part 4

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