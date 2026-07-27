Una turista di 30 anni è stata salvata da tre bagnini nel pomeriggio di lunedì 27 luglio nelle acque davanti a uno stabilimento a Marina di Pietrasanta. La donna ha rischiato di annegare mentre si trovava in mare. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente e l’hanno portata in salvo. Non sono stati segnalati altri interventi o feriti.

Marina di Pietrasanta, 28 luglio 2026 – E’ stata salvata da tre bagnini la turista bielorussa di 30 anni che nella giornata di oggi, lunedì 27 luglio, ha rischiato di annegare nelle acque antistanti lo stabilimento Eva a Marina di Pietrasanta. Il tempestivo intervento degli uomini del salvataggio ha evitato il peggio. Una volta portata a riva è stata rianimata e poi l'arrivo dei soccorritori ha completato il soccorso. Sono intervenuti l'automedica Nord insieme ad un'ambulanza della Croce Verde di Lido di Camaiore con l'auto infermieristica. La turista ha ripreso conoscenza dopo i tentativi di rianimazione ed è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale della Versilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turista rischia di annegare, salvata da tre bagnini nelle acque di Marina di Pietrasanta

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