Trovato morto nel piazzale degli alberghi di Foppolo | disposta l’autopsia

Due escursionisti hanno trovato il corpo senza vita di un uomo nel piazzale degli alberghi di Foppolo alle 6.30 di lunedì 27 luglio. La scoperta è avvenuta mentre si preparavano per una gita in montagna. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo era già deceduto. È stata disposta un’autopsia per accertare le cause del decesso.

Foppolo. Sono stati due escursionisti, pronti a iniziare una gita in montagna, a fare la drammatica scoperta. Intorno alle 6.30 di lunedì 27 luglio hanno notato il corpo senza vita di un uomo nel piazzale degli alberghi e hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa con l’automedica, ma per il 52enne non c’era ormai più nulla da fare. I carabinieri di Zogno hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto, anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Al momento non sono emersi elementi che facciano pensare a un’azione violenta: secondo quanto trapela dagli investigatori, l’ipotesi di un delitto viene considerata del tutto marginale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Foppolo, il giallo del 52enne trovato senza vita nel piazzale degli alberghiLunedì mattina, un uomo di 52 anni è stato trovato senza vita nel piazzale degli alberghi di Foppolo.

Trovato morto. Disposta l’autopsiaUn uomo di 23 anni di origine senegalese è stato trovato morto giovedì in una abitazione di via Cattaneo.

Temi più discussi: Foppolo, uomo di 52 anni trovato morto: in corso le indagini dei Carabinieri; Foppolo, uomo di 30 anni trovato morto sul piazzale Alberghi; Uomo trovato morto nella cabina del suo camion: ipotesi malore improvviso; Erbusco, autista trovato morto nella cabina del suo camion.

Foppolo, uomo di 30 anni trovato morto sul piazzale Alberghi valbrembanaweb.com/foppolo-uomo-d… x.com

Trovato morto nel piazzale degli alberghi di Foppolo: disposta l’autopsiaA dare l'allarme sono stati due escursionisti pronti a partire per una gita in montagna. La vittima è un uomo di 52 anni residente a Osio Sotto. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore: al ... bergamonews.it

Foppolo, uomo di 30 anni trovato morto sul piazzale degli alberghi: indagini in corsoChi sia quell’uomo, ancora non lo sanno. E nemmeno cosa gli sia successo. L’unica certezza, per ora, è dove e quando: sul piazzale degli alberghi di Foppolo, questa mattina presto, davanti al tunnel. alphabetcity.it