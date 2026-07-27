Dopo tredici notti di bombardamenti, gli attacchi contro l'Iran sono stati temporaneamente sospesi. Il presidente ha annunciato che questa pausa serve a consentire ulteriori negoziati, ma ha aggiunto che in caso di fallimento della diplomazia sarà pronto a intervenire con azioni militari di maggiore entità. La guerra, iniziata cinque mesi fa, continua a essere al centro delle tensioni tra le parti coinvolte.

Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all' Iran per dare ai negoziatori un'altra chance ma se la diplomazia fallisce è «pronto» a una «forte azione militare». Lo ha detto il presidente in un'intervista ad Axios. La sospensione è scattata nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 luglio, dopo tredici notti consecutive di bombardamenti. Anche Teheran ha fermato le operazioni di rappresaglia: lo ha annunciato alla televisione di Stato il portavoce dell'esercito iraniano. È la terza notte senza attacchi da entrambe le parti, una tregua di fatto che però non è stata formalizzata da alcun accordo. «O si farà strada in fretta, o non si farà affatto» Se i nuovi colloqui in corso tra Iran e Stati Uniti «non avranno successo», Washington tornerà a «un'azione militare molto decisa». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Tredici notti di bombardamenti, poi lo stop: Trump apre alla diplomazia sull'Iran, ma la guerra è entrata nel quinto mese

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Gavin Newsom Under INVESTIGATION Trump DEFIES Israel by rebuking their actions in Lebanon.

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