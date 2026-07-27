Torna a Piombino il Radio Stop Festival | musica e spettacolo in piazza Bovio mercoledì 29 luglio

Notizia in breve

Mercoledì 29 luglio, piazza Bovio a Piombino ospiterà il Radio Stop Festival, in programma dalle 21,30. La serata prevede esibizioni di artisti noti della musica italiana e giovani promesse della scena contemporanea. La piazza sarà il punto di incontro con musica e spettacolo, offrendo un evento che coinvolgerà il pubblico fino a tarda sera.