Torna a Piombino il Radio Stop Festival | musica e spettacolo in piazza Bovio mercoledì 29 luglio
Mercoledì 29 luglio, piazza Bovio a Piombino ospiterà il Radio Stop Festival, in programma dalle 21,30. La serata prevede esibizioni di artisti noti della musica italiana e giovani promesse della scena contemporanea. La piazza sarà il punto di incontro con musica e spettacolo, offrendo un evento che coinvolgerà il pubblico fino a tarda sera.
Piazza Bovio si appresta a fare da cornice al ritorno del Radio Stop Festival, in programma per la serata di mercoledì 29 luglio. L’appuntamento musicale animerà il centro piombinese a partire dalle 21,30, offrendo al pubblico un cartellone che unisce nomi noti della canzone italiana e giovani promesse della scena contemporanea. Il palco allestito nella piazza vedrà l’alternanza di numerosi interpreti. Tra i protagonisti della serata figurano Giusy Ferreri, Lorenzo Salvetti, Rob, la coppia formata da LDA e Aka 7even, Alessio Bernabei, Trigno, Luk3, Elena D’Elia, Cate Lumina, Seltsam, Plasma e il gruppo composto dai Breakfast Club & Ascanio, oltre ad altri ospiti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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