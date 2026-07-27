In tribunale si combatte ancora per l’eredità di Emilio Fede, con le sue due figlie che si scontrano. La figlia maggiore si oppone alla richiesta di archiviazione della Procura e ha chiesto un processo contro la sorella minore. La disputa riguarda un patrimonio stimato in milioni di euro. La battaglia legale si svolge nel contesto di un testamento, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui motivi delle divergenze tra le due sorelle.

Prosegue lo scontro in tribunale per l’eredità di Emilio Fede. La primogenita si è opposta alla richiesta di archiviazione della Procura e chiede il processo alla sorella minore. La nuova udienza di fronte al giudice è fissata per il 7 dicembre. Non si tratta ancora di un processo, ma del momento in cui il giudice stabilirà se proseguire con l’archiviazione o con il rinvio a giudizio. Al centro dello scontro, l’eredità dell’ex direttore del TG4 e della giornalista e moglie Diana De Feo. Figlie di Emilio Fede: scontro per l'eredità Cosa c'è nel testamento Cosa denuncia Simona Fede? Figlie di Emilio Fede: scontro per l’eredità La figlia primogenita Simona Fede torna all’attacco della sorella Sveva. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Testamento Emilio Fede, figlie Simona e Sveva una contro l'altra per l'eredità: battaglia da milioni di euro

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