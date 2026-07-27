Terrore in volo incendio a bordo dell’aereo | passeggeri terrorizzati

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato a bordo di un aereo durante un volo interno in Asia, causando panico tra i passeggeri. L’incidente ha portato a una rapida evacuazione e all’intervento dei servizi di emergenza. Non sono stati segnalati feriti gravi. L’aereo è atterrato in sicurezza, ma l’episodio ha generato timori tra i viaggiatori e sollevato interrogativi sulla sicurezza delle rotte aeree nella regione.