Terrore in volo incendio a bordo dell’aereo | passeggeri terrorizzati
Un incendio si è sviluppato a bordo di un aereo durante un volo interno in Asia, causando panico tra i passeggeri. L’incidente ha portato a una rapida evacuazione e all’intervento dei servizi di emergenza. Non sono stati segnalati feriti gravi. L’aereo è atterrato in sicurezza, ma l’episodio ha generato timori tra i viaggiatori e sollevato interrogativi sulla sicurezza delle rotte aeree nella regione.
Un grave episodio di insicurezza nei cieli asiatici ha sfiorato la tragedia lungo le rotte interne cinesi, trasformando un normale volo di linea in minuti di puro terrore per i viaggiatori a bordo. Durante le fasi immediatamente successive al contatto con la pista di atterraggio, quando il velivolo operato dalla compagnia China Eastern Airlines stava ancora effettuando le manovre di rullaggio verso il terminal della struttura aeroportuale, un improvviso rogo si è sviluppato all’interno di uno dei vani portaoggetti superiori. L’aereo, partito dalla città di Lanzhou e giunto a destinazione presso l’ aeroporto internazionale di Guiyang... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Aereo Delta, incendio al motore e esplosione: paura in volo per i 300 passeggeri
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