Temptation Island le ricerche sulle coppie calano in vista del gran finale | tutte le anticipazioni di questa sera

Questa sera va in onda la terzultima puntata di Temptation Island 2026. Uno studio ha rilevato che le ricerche online sulle coppie coinvolte sono diminuite del 60% rispetto ai mesi precedenti. Nel frattempo, l’interesse per la finale aumenta di circa l’1%, con un incremento nelle ricerche che si concentra principalmente sui protagonisti e le anticipazioni della puntata.

Questa sera va in onda la terzultima puntata di Temptation Island 2026. Uno studio mostra come le ricerche sulle coppie siano calate del 60%, mentre l'attesa per la finale sia cresciuta del 1.965% Temptation Islandsi avvicina sempre di più al gran finale. Questa settimana tripletta di appuntamenti: oggi, domani e mercoledì le coppie rimanenti si preparano a concludere i rispettivi percorsi nel programma di Canale 5. Maoltre alle anticipazioni di questa sera c’è un dato interessante da analizzare. Temptation Island, le ricerche sulle coppie calano del 60%. A incrementare sono quelle sulla finale Ad effettuare un’analisi precisa su alcuni dati riguardanti Temptation Island è stato il Centro Studi Gambling. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Temptation Island 2026 - Gabriele chiede un falò di confronto anticipato

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