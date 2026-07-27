Temptation Island Estate 2026 | le anticipazioni e coppie della settima puntata
Stasera alle 21:30 su Canale 5 va in onda la settima puntata di Temptation Island 2026. La trasmissione, condotta da Filippo Bisciglia, prosegue con le storie delle coppie che partecipano al reality. La puntata è prevista per il 27 luglio e si concentra sulle dinamiche tra i concorrenti nel corso del programma. Non sono stati annunciati dettagli specifici sulle coppie coinvolte o sugli sviluppi della puntata.
Temptation Island 2026: le anticipazioni e coppie della settima puntata, 27 luglio. Questa sera, lunedì 27 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la settima puntata di Temptation Island (Estate 2026), il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Anche in quest’anno, coppie senza figli in comune e non sposate, metteranno alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), le coppie si riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it
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