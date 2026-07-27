Temptation Island Estate 2026 | le anticipazioni e coppie della settima puntata

Notizia in breve

Stasera alle 21:30 su Canale 5 va in onda la settima puntata di Temptation Island 2026. La trasmissione, condotta da Filippo Bisciglia, prosegue con le storie delle coppie che partecipano al reality. La puntata è prevista per il 27 luglio e si concentra sulle dinamiche tra i concorrenti nel corso del programma. Non sono stati annunciati dettagli specifici sulle coppie coinvolte o sugli sviluppi della puntata.