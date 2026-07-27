Il 6 novembre, Stephen King pubblicherà il terzo volume della trilogia del “Talismano”. La conclusione del ciclo segue l’uscita del secondo libro, avvenuta nel 2019. La trilogia, iniziata con il primo volume, vede la sua conclusione con questa nuova pubblicazione. La serie si concentra su un mondo fantastico e sui personaggi che lo abitano. La trilogia completa sarà disponibile in libreria e online.

Il re dell’horror americano Stephen King, 78 anni, è pronto a riportare i lettori nei territori più amati della sua narrativa fantastica. Il 6 ottobre 2026 arriverà infatti nelle librerie statunitensi Other Worlds Than These, il nuovo romanzo firmato insieme a Peter Straub, scomparso nel 2022, annunciato come il capitolo conclusivo della trilogia del “Talismano”, iniziata con Il talismano (1984) e proseguita con La casa del buio (2001). L’opera rappresenta non solo l’epilogo della storia di Jack Sawyer, ma anche la conclusione del destino dei mondi collegati all’epopea della Torre Nera, una delle saghe più celebri e amate della produzione di King. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stephen King conclude la trilogia del “Talismano“

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