Il campo largo resta avanti e la crisi del centrodestra continua, con un costante calo dei consensi per Fratelli d’Italia e Forza Italia mentre a guadagnare voti è ancora una volta Futuro Nazionale. Il quadro delineato dai sondaggi e, in particolare, dalla rilevazione dell’istituto Piepoli per la trasmissione di La7, Omnibus, conferma le tendenze delle ultime settimane. L’attenzione resta puntata sulla sfida tutta a destra tra Lega e Futuro Nazionale: il movimento fondato da Roberto Vannacci resta davanti al partito di Matteo Salvini. E continua a erodere consensi anche nei confronti di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia. Nel campo largo, invece, nessun partito perde consensi, così il fronte progressista resta in vantaggio sulla coalizione di centrodestra. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, continua il tracollo delle destre: male FdI e FI, il campo largo allunga

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sondaggi politici, il centrodestra giù: è il peggior dato da inizio legislatura. Avs sopra la Lega

Notizie e thread social correlati

Sondaggi politici, crollo delle destre e il campo largo allunga: peggior dato dalle Europee per FdI, Pd, Forza Italia e LegaNell'ultima settimana, quattro partiti hanno registrato i peggiori risultati rispetto alle elezioni europee del 2024.

Sondaggi politici, destre e FdI al peggior risultato dal 2022: boom dei 5 Stelle e il campo largo allungaI sondaggi politici mostrano il peggior risultato dal 2022 per le destre e FdI, con un calo dei consensi.

Temi più discussi: Sondaggi: Vannacci vola al 7,6%, FdI ancora in calo; Sondaggi, le intenzioni di voto del 24 luglio: continua la crescita di Futuro Nazionale; Gli ultimi sondaggi politici: scendono sia FdI che Pd, Futuro nazionale di Vannacci cresce ancora e supera Avs; Sondaggi politici, FdI sotto il 25%: la prima volta dalle elezioni del 2022. Vannacci sale al 7,3%.

angelo_chieffo_ L'autonomia differenziata continua a incendiare il dibattito politico e, per molti cittadini del Mezzogiorno, è arrivato il momento di chiedere conto a chi l'ha sostenuta. Il primo segnale arriva dai sondaggi: Fratelli d'Italia, secondo EMG, scende x.com

Sondaggi politici, continua l’avanzata di Vannacci: ora è davanti alla Lega, che perde mezzo puntoL'ultimo sondaggio di Termometro politico dimostra che Futuro Nazionale di Vannacci rappresenta un ostacolo per l'affermazione della Lega alle prossime ... fanpage.it

Sondaggi politici, FdI e Pd in calo, continua l’avanzata di Futuro Nazionale: cresce il distacco dalla LegaNell'ultimo sondaggio TgLa7, FdI (26,9%) e Pd (21,1%) perdono terreno pur restando in vetta, mentre sale il M5S al 13,1% ... fanpage.it