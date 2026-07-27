Jannik Sinner Resta Numero 1 nel Ranking ATP. ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner continua a dominare il tennis mondiale, rimanendo saldo in cima alla classifica ATP per un totale di 82 settimane. Con 13.450 punti, il giovane talento italiano ha consolidato ulteriormente la sua posizione, distaccando i suoi principali rivali. Nella classifica attuale, Flavio Cobolli si trova al nono posto e Lorenzo Musetti al quindicesimo. Entrambi si preparano a scendere in campo, con Musetti impegnato contro Matteo Arnaldi (numero 35) nel torneo di Washington, mentre Luciano Darderi (23) sarà in Messico per l’ATP 250 di Los Cabos. Le presenze italiane nella Top 100 sono otto, confermando la solidità del tennis nazionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Sinner continua a dominare il ranking ATP, Cobolli rimane stabile al nono posto.

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Sinners 24-Match DOMINANCE—Is Anyone Left to Stop Him in Madrid

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Qualcun altro ha l'impressione che Sinner abbia vinto Wimbledon senza la sua migliore prestazione complessiva? reddit