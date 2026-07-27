Il direttore di Secolo XIX è stato licenziato da MSC, dopo gli scontri con il sindaco e il presidente della Regione. A marzo, aveva denunciato pubblicamente pressioni da parte di un rappresentante regionale e del suo portavoce. Al suo posto, è stato nominato un nuovo responsabile ad interim.

A marzo Brambilla aveva denunciato pubblicamente presunte pressioni esercitate dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci e dal suo portavoce Federico Casabella. Secondo il giornalista, per diversi mesi sarebbe stato sollecitato, insieme all'editore, a modificare la linea editoriale del Secolo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Secolo XIX, il direttore Michele Brambilla licenziato da MSC dopo gli scontri con Bucci e Casabella, Castanini ad interim

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