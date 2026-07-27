Il segretario del Partito Democratico mantiene un silenzio rispetto agli scontri avvenuti tra Bologna e Torino, senza intervenire pubblicamente. La sua mancata presa di posizione alimenta le critiche di chi ritiene che alcune componenti della sinistra siano legate a ambienti dei centri sociali e a posizioni pro Pal e pro islam. Finora, non sono stati annunciati interventi ufficiali o dichiarazioni riguardo alla situazione.

Da Bologna a Torino, il segretario del Partito democratico Elly Schlein, continua a non intervenire sugli scontri. Un silenzio imbarazzato che fornisce più di un argomento a chi crede che il problema di certa sinistra, quella che lei rappresenta, sia politicamente legata sia agli ambienti dei centri sociali che a quelli pro Pal e pro islam. Entrambi i mondi sembrano protetti, perlomeno politicamente, e questo silenzio non fa che dimostrarlo.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Schlein muta: non può toccare i suoi protetti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

«Regeni, i suoi aguzzini protetti dall'Egitto»: il pm chiede un ergastolo e 3 maxi condanne per i quattro 007Il pubblico ministero ha chiesto un ergastolo e tre condanne definitive per quattro agenti di intelligence coinvolti nel caso Regeni.

Crisi nel Golfo: bolletta energetica può toccare i 60 miliardiL’aumento del prezzo del greggio potrebbe far salire la spesa energetica dello Stato italiano fino a 60 miliardi di euro.

Il programma di Schlein sull'energia non convince fino in fondoLa segretaria del Pd ha illustrato le sue idee in un colloquio con il direttore Cerasa. Insiste, giustamente, sulle semplificazioni normative, ma è stata vaga su Ets e fiscalità, e non ha risposto sul ... ilfoglio.it

Schlein chiude al 'Papa straniero' e rilancia sulla patrimonialeElly Schlein lo ha ribadito: niente Papa straniero. Il leader del fronte progressista verrà scelto dagli elettori, non con un accordo a tavolino. E poi ha trovato il pertugio che le permette di non ... ansa.it