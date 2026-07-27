Schlein | Meloni al Colle? Inimmaginabile è una sua ossessione ma non è la soluzione Poi sui No Tav | Da noi mai tentennamenti il governo strumentalizza

Da roma.corriere.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il commento riguarda la possibilità che il presidente del Consiglio si rechi al Quirinale, considerata inaccettabile perché si tratta di una figura super partes e garante della Costituzione. La persona ha sottolineato che non si può immaginare che chi guida il governo e una forza politica possa svolgere quel ruolo. Ha anche criticato l'atteggiamento del governo sui No Tav, affermando che non ci sono mai stati tentennamenti e che il governo lo strumentalizza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Meloni al Colle? «La figura del capo dello Stato è un garante della Costituzione, è super partes. Come si può immaginare» che lo diventi «una persona che ora è a capo del governo e guida una forza politica? Non è questa la soluzione. Denota un'ossessione unica di Meloni e della destra, il potere, andare al Colle, cambiare gli equilibri costituzionali. Noi su questo li fermeremo». Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a L'Aria che tira, su La 7. A sottolineare che sarebbe una «fortuna per l'Italia, dopo Mattarella» se la premier diventasse capo dello Stato era stato ieri Ignazio La Russa, presidente del Senato, ad... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

schlein meloni al colle inimmaginabile 232 una sua ossessione ma non 232 la soluzione poi sui no tav da noi mai tentennamenti il governo strumentalizza
© Roma.corriere.it - Schlein: «Meloni al Colle? Inimmaginabile, è una sua ossessione, ma non è la soluzione». Poi sui No Tav: «Da noi mai tentennamenti, il governo strumentalizza»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale, Schlein attacca: “Emergenza è la sanità ma la priorità di Meloni è il Colle”Il Partito Democratico ha criticato duramente la nuova legge elettorale approvata dalla maggioranza, definendola un ostacolo.

Legge elettorale, Schlein attacca: “Emergenza è la sanità ma priorità Meloni è il potere e il Colle”Il Partito Democratico critica la nuova legge elettorale approvata dalla maggioranza, definendola una priorità sbagliata.

Temi più discussi: Renzi: Per evitare Meloni al Colle, tollero Appendino. Le preferenze passeranno nonostante Ciccio Tajani; Effetto legge elettorale e asse con Vannacci: le proiezioni che spaventano il campo largo; Pd e 5s svelano il loro vero incubo: un presidente non di sinistra al Colle; Le scorribande di Conte, la strategia della Schlein. Onorato non demorde.

schlein meloni al colleSchlein, il Colle un'ossessione di Meloni, ma non è la soluzione(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Meloni al Colle? La figura del capo dello Stato è un garante della Costituzione, è super partes. Come si può immaginare che lo diventi una persona che ora è a capo del gover ... msn.com

schlein meloni al colleSchlein: Meloni al Colle? Inimmaginabile, è una sua ossessione, ma non è la soluzioneLa segretaria dem: se la destra vuole questa legge elettorale è per decidere chi va al Colle. La Russa aveva detto: Sarebbe una fortuna per l'Italia ... roma.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web