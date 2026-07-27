Il commento riguarda la possibilità che il presidente del Consiglio si rechi al Quirinale, considerata inaccettabile perché si tratta di una figura super partes e garante della Costituzione. La persona ha sottolineato che non si può immaginare che chi guida il governo e una forza politica possa svolgere quel ruolo. Ha anche criticato l'atteggiamento del governo sui No Tav, affermando che non ci sono mai stati tentennamenti e che il governo lo strumentalizza.

Meloni al Colle? «La figura del capo dello Stato è un garante della Costituzione, è super partes. Come si può immaginare» che lo diventi «una persona che ora è a capo del governo e guida una forza politica? Non è questa la soluzione. Denota un'ossessione unica di Meloni e della destra, il potere, andare al Colle, cambiare gli equilibri costituzionali. Noi su questo li fermeremo». Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a L'Aria che tira, su La 7. A sottolineare che sarebbe una «fortuna per l'Italia, dopo Mattarella» se la premier diventasse capo dello Stato era stato ieri Ignazio La Russa, presidente del Senato, ad... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Schlein: «Meloni al Colle? Inimmaginabile, è una sua ossessione, ma non è la soluzione». Poi sui No Tav: «Da noi mai tentennamenti, il governo strumentalizza»

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