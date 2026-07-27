Tullio Mugnaini si allena bendato, con gli occhi coperti durante le sessioni di scherma. Usa il senso del tatto e il suono dei colpi di fioretto per orientarsi e valutare le mosse degli allievi. I rumori dei fioretti che si incrociano sulla pedana si fanno più intensi mentre si concentra, ascoltando ogni dettaglio. La sua esperienza si basa sul senso uditivo e tattile, senza vedere.

Arezzo, 27 luglio 2026 – Ci sono rumori che raccontano una vita. Per Tullio Mugnaini è quello secco e inconfondibile dei fioretti che si incrociano sulla pedana. Un suono che continua ad accompagnarlo ogni settimana nella sala d’armi del Circolo Schermistico Aretino, di cui è anche presidente, anche se da anni non può più vedere i movimenti degli atleti. A 71 anni Mugnaini è ancora uno dei punti di riferimento della scherma aretina: prima atleta, poi istruttore e maestro, ha dedicato alla pedana gran parte della sua esistenza, formando generazioni di schermitori, soprattutto dopo la pensione da dipendente della Confcommercio di Arezzo. La sua è una storia di adattamento e forza: una malattia degenerativa rara iniziata nel 1989 gli ha tolto progressivamente la vista fino alla perdita completa nei primi anni Duemila. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scherma, il maestro bendato. “Il colpo del fioretto mi guida. Capisco se gli allievi sbagliano”

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