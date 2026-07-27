Scherma il maestro bendato Il colpo del fioretto mi guida Capisco se gli allievi sbagliano
Tullio Mugnaini si allena bendato, con gli occhi coperti durante le sessioni di scherma. Usa il senso del tatto e il suono dei colpi di fioretto per orientarsi e valutare le mosse degli allievi. I rumori dei fioretti che si incrociano sulla pedana si fanno più intensi mentre si concentra, ascoltando ogni dettaglio. La sua esperienza si basa sul senso uditivo e tattile, senza vedere.
Arezzo, 27 luglio 2026 – Ci sono rumori che raccontano una vita. Per Tullio Mugnaini è quello secco e inconfondibile dei fioretti che si incrociano sulla pedana. Un suono che continua ad accompagnarlo ogni settimana nella sala d’armi del Circolo Schermistico Aretino, di cui è anche presidente, anche se da anni non può più vedere i movimenti degli atleti. A 71 anni Mugnaini è ancora uno dei punti di riferimento della scherma aretina: prima atleta, poi istruttore e maestro, ha dedicato alla pedana gran parte della sua esistenza, formando generazioni di schermitori, soprattutto dopo la pensione da dipendente della Confcommercio di Arezzo. La sua è una storia di adattamento e forza: una malattia degenerativa rara iniziata nel 1989 gli ha tolto progressivamente la vista fino alla perdita completa nei primi anni Duemila. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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