Nel weekend si sono intensificate le operazioni di calciomercato, con alcuni club che hanno annunciato l’ingaggio di nuovi giocatori. Tra questi, un attaccante di talento si è unito alla rosa, portando un nuovo spirito alla squadra. Mentre molte società hanno già completato le operazioni di mercato, altri continuano a cercare giovani promesse per rafforzare gli organici. Le trattative sono ancora in corso e le ufficializzazioni potrebbero arrivare nelle prossime ore.

Fine settimana ancora nel segno del calciomercato. Se molte società sono ormai vicine a completare le rispettive rose, diversi club restano a caccia delle ultime quote giovani per blindare gli organici. SERIE D La Rondinella è tra le più attive e oggi alle 18 accenderà i motori a Ponte a Greve per l’inizio della preparazione. Dopo il colpo Cirillo (classe 2002, prelevato dalla Sestese) e gli innesti recenti del centrocampista Ettore Innocenti (’07), del difensore Niccolò Goretti (’08) e del portiere Niccolò Strada (’06), il direttore sportivo Alessio Mamma ha piazzato un ulteriore tassello verde. Dal Pontedera arriva infatti Stefano Sassorossi (2008), attaccante di grande prospettiva che andrà a rinforzare un reparto offensivo già composto dal bomber Polo, Campagna e Andres (2009), prelevato dalla Cattolica Virtus. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rondinella, attacco stellare. Ecco Sassorossi

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