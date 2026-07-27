Rondinella attacco stellare Ecco Sassorossi
Nel weekend si sono intensificate le operazioni di calciomercato, con alcuni club che hanno annunciato l’ingaggio di nuovi giocatori. Tra questi, un attaccante di talento si è unito alla rosa, portando un nuovo spirito alla squadra. Mentre molte società hanno già completato le operazioni di mercato, altri continuano a cercare giovani promesse per rafforzare gli organici. Le trattative sono ancora in corso e le ufficializzazioni potrebbero arrivare nelle prossime ore.
Fine settimana ancora nel segno del calciomercato. Se molte società sono ormai vicine a completare le rispettive rose, diversi club restano a caccia delle ultime quote giovani per blindare gli organici. SERIE D La Rondinella è tra le più attive e oggi alle 18 accenderà i motori a Ponte a Greve per l’inizio della preparazione. Dopo il colpo Cirillo (classe 2002, prelevato dalla Sestese) e gli innesti recenti del centrocampista Ettore Innocenti (’07), del difensore Niccolò Goretti (’08) e del portiere Niccolò Strada (’06), il direttore sportivo Alessio Mamma ha piazzato un ulteriore tassello verde. Dal Pontedera arriva infatti Stefano Sassorossi (2008), attaccante di grande prospettiva che andrà a rinforzare un reparto offensivo già composto dal bomber Polo, Campagna e Andres (2009), prelevato dalla Cattolica Virtus. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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