Roma verso l’addio alle botticelle | prosegue il piano per convertire le licenze in taxi

Roma sta portando avanti il piano per eliminare le botticelle, le carrozze trainate da cavalli, convertendo le licenze dei vetturini in autorizzazioni per il servizio taxi. La città ha deciso di accelerare questa trasformazione, che mira a sostituire le carrozze tradizionali con veicoli motorizzati. La procedura prevede la revoca delle licenze esistenti e il rilascio di nuove autorizzazioni per i taxi, senza specificare le tempistiche esatte.

Roma accelera il percorso per superare definitivamente le botticelle, le tradizionali carrozze trainate da cavalli, attraverso la conversione delle licenze dei vetturini in autorizzazioni per il servizio taxi. Una strada già intrapresa dal Campidoglio e che ora trova un’importante conferma anche a Palermo, dove il Consiglio comunale ha avviato l’iter per sostituire le carrozze con veicoli elettrici. Palermo segue il modello della Capitale. A sottolineare il parallelismo tra le due città è stata la capogruppo di Forza Italia in Assemblea Capitolina, Rachele Mussolini, che ha definito la decisione del capoluogo siciliano un passo storico per la tutela del benessere animale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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