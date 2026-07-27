È arrivata la notizia che Rocco Casalino sarà uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. La conferma ufficiale non è ancora stata data, ma le fonti vicine alla produzione parlano di una sua partecipazione. La notizia ha già suscitato reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori, mentre il cast continua a essere completato con altri nomi ancora non annunciati.

Il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip continua a prendere forma e, tra le indiscrezioni che circolano, ce n’è una destinata a far discutere. Secondo i rumor, la produzione starebbe cercando di riportare nella Casa Rocco Casalino, protagonista della primissima edizione del reality e, negli anni successivi, noto per il ruolo di portavoce dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Mediaset o dell’interessato. La proposta: entrare nella Casa con il compagno. L’indiscrezione è stata rilanciata dal giornalista Giuseppe Candela sulle pagine del settimanale Chi. Secondo... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Rocco Casalino, la notizia è appena arrivata: “Proprio con lui”

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