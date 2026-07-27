Le ricette fredde per l’estate 2026 puntano sul trend del “no-cook”, che valorizza piatti preparati senza cottura. Questo approccio, considerato ora gourmet, sostituisce le tradizionali insalate di riso e mozzarelle insipide con preparazioni più raffinate e creative. L’obiettivo è proporre piatti freschi e gustosi, eliminando la necessità di cottura e semplificando la preparazione. La tendenza si diffonde tra chi cerca soluzioni pratiche e raffinate per la stagione calda.

Perché il "senza cottura" è il nuovo gourmet Il trend di quest'anno scardina il vecchio concetto di "piatto freddo" (spesso associato a tristi insalate di riso da bar o a mozzarelle insapori). Oggi la cucina senza fuoco attinge a piene mani dall'alta cucina raw (cruda) e dalle tecniche di marinatura, fermentazione e idratazione. La cucina no-cook del 2026 ci insegna che sottrarre calore non significa sottrarre piacere. Al contrario, celebra la purezza degli ingredienti. Scegliere questa via non è solo una risposta intelligente alla canicola, ma un gesto di rispetto per il pianeta e per il nostro corpo. «Sottrarre la cottura significa aggiungere responsabilità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ricette fredde per l'estate 2026: il trionfo del No-Cook

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