Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 27 luglio

Oggi, il club ha avviato trattative con il difensore inglese Stones. Nel frattempo, si è disputata un'amichevole tra la Juventus Next Gen e Pisa, terminata con un pareggio. Durante la partita, Keutgen ha segnato un gol in risposta a Leone. La società sta inoltre monitorando la situazione di alcuni giocatori in vista della prossima stagione.

La Juve accelera per Stones, contatti in corso con il difensore inglese. Gli aggiornamenti Juventus Next Gen, pareggio in amichevole contro il Pisa: Keutgen risponde a Leone. Sintesi e tabellino Elimoghale all’esordio a 17 anni, Spalletti approva: «Bravo Destiny!». Come è andata Elimoghale convocato per la prima volta da Spalletti: alla scoperta del talento italiano della Juve. La storia e l’identikit tecnico Tegra Bolongo Juve, a giorni visite mediche e ufficialità: Inter sorpassata al fotofinish dopo mesi di osservazione. I dettagli Padovan non ha dubbi: «Credo che il ct dell’Italia sarà Pirlo. Guardiola? Anche se arrivasse non sarei ottimista» – VIDEO Allegri accolto dai tifosi del Napoli a Dimaro: «Chi non salta juventino è!». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Le prime pagine dei quotidiani 04 Maggio 2026

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