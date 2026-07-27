ranking atp sinner n1 da 82 settimane cobolli in top 10

Salgono ad 82, con quella attuale, le settimane come numero 1 al mondo di Jannik Sinner, che resta davanti a tutti nel ranking ATP con i suoi 13.450 punti. Stabili anche Flavio Cobolli (n.9) e Lorenzo Musetti (n.15), che questa settimana tornerà in campo con Matteo Arnaldi (n.35, -2) nell’ ATP 250 di Washington, mentre Luciano Darderi (n.23, -2) sarà in Messico per l’ ATP 250 di Los Cabos. In totale sono otto gli azzurri in Top 100. Anche più indietro, i movimenti sono pochi, ma grazie alla qualificazione nel main draw dell’ ATP 250 di Kitzbuhel, Federico Cinà guadagna tre posizioni e sale al n.181. In Top 10, con la scadenza dei punti di Washington, perde momentaneamente terreno il campione uscente Alex De Minaur (n. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ranking Atp, Sinner n.1 da 82 settimane. Cobolli in Top 10

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Tempo di Sunshine Double! Con Sinner, anche Musetti e Cobolli in Top 15

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Temi più discussi: Cosa serve a Sinner per chiudere il 2026 da n. 1 Atp; Ranking ATP: Sinner supera Hewitt, Italia con 16 Top 200; Jannik Sinner sempre più nella storia del tennis: l’azzurro entra nella top-10 alltime per le settimane da n.1 del mondo; Sinner, è l'81ª settimana da numero 1: nel mirino ci sono Borg e Agassi.

SINNER SCRIVE ANCORA LA STORIA Jannik inizia la sua 81ª settimana da numero 1 al mondo, superando Lleyton Hewitt. Solo altri nove tennisti nella storia (dal 1973 a oggi) hanno passato più tempo di lui in vetta al ranking ATP. E il prossimo obiettivo x.com

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