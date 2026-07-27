Ranking Atp Sinner n1 da 82 settimane Cobolli in Top 10
Jannik Sinner ha raggiunto 82 settimane come numero uno del ranking ATP, rimanendo in testa con 13.450 punti. Cobolli entra nella Top 10 della classifica ATP.
Salgono ad 82, con quella attuale, le settimane come numero 1 al mondo di Jannik Sinner, che resta davanti a tutti nel ranking ATP con i suoi 13.450 punti. Stabili anche Flavio Cobolli (n.9) e Lorenzo Musetti (n.15), che questa settimana tornerà in campo con Matteo Arnaldi (n.35, -2) nell’ ATP 250 di Washington, mentre Luciano Darderi (n.23, -2) sarà in Messico per l’ ATP 250 di Los Cabos. In totale sono otto gli azzurri in Top 100. Anche più indietro, i movimenti sono pochi, ma grazie alla qualificazione nel main draw dell’ ATP 250 di Kitzbuhel, Federico Cinà guadagna tre posizioni e sale al n.181. In Top 10, con la scadenza dei punti di Washington, perde momentaneamente terreno il campione uscente Alex De Minaur (n. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Tempo di Sunshine Double! Con Sinner, anche Musetti e Cobolli in Top 15
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