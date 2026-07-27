Un atleta della Trail Running Project - Fessura si è piazzato quinto all’Ultra Trail di circa 70 km con un dislivello positivo di 4000 metri, disputato a La Thuile. La gara, valida come Memorial Edo Camardella, si è svolta sabato scorso e prevedeva una partenza dal centro del paese. L’atleta, originario dell’aretino, ha concluso la prova in una posizione di rilievo, dimostrando ancora una volta le sue capacità in alta quota.

C’è anche un aretino tra i protagonisti del La Thuile Trail, valida come Memorial Edo Camardella. Si tratta di Alessio Donati, atleta della Trail Running Project - Fessura, che ha preso parte, sabato scorso, all’ Ultra Trail di circa 70 km con dislivello positivo di 4000 metri e partenza dal centro di La Thuile. Pronti via prima ancora dell’alba per il gruppo di atleti in gara, che hanno affrontato un percorso panoramico accolti anche dal caloroso tifo della popolazione locale ad ogni traguardo volante. Il primo a 25 km, quindi il passaggio dal vallone di Youla e a proseguire il tracciato per aggirare il Mont Nix. Una lunga diagonale ha portato i corridori in quota al Colle del Berrio Blanc, dove il percorso si è snodato lungo una spettacolare cresta con vista sul Monte Bianco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Podismo: un’altra grande prestazione a La Thuile - memorial edo camardella. Impresa ad alta quota: l’aretino Donati è quinto all’Ultra Trail sul Monte Bianco

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