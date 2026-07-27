Un ex calciatore e allenatore ha commentato le recenti discussioni sulla sua candidatura a commissario tecnico della nazionale italiana. Ha affermato che il suo attaccamento al Paese non dipende da un incarico ufficiale e che si tratta di un aspetto legato alla sua storia personale. Ha espresso dispiacere per il modo in cui si è sviluppato il dibattito, sottolineando che il suo amore per l’Italia è indipendente da eventuali nomine ufficiali.

Roma, 27 luglio 2026 – “Negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale italiana”. Inizia così il post diffuso sui social con cui Andrea Pirlo rompe il silenzio e si difende dalle polemiche degli ultimi giorni sul caso Fonbet. “Per rispetto nei confronti delle istituzioni, della Federazione e di tutte le persone coinvolte, ho scelto finora di mantenere il silenzio. Ritengo però doveroso chiarire alcuni aspetti ”, ha spiegato l’ex giocatore di Milan e Juventus, ora allenatore dello United Fc di Dubai. https:sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Pirlo si difende: “L’amore per l’Italia non dipende da un incarico. Fa parte della mia storia”

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