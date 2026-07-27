Pirlo ha dichiarato di essere rammaricato per la situazione e ha precisato che la sua collaborazione con l'azienda russa si limita a rapporti di natura commerciale. Dopo le polemiche, ha spiegato di non avere altri legami o coinvolgimenti con entità russe oltre alla sua posizione come ambasciatore. La sua dichiarazione si concentra sulla distinzione tra attività professionali e altri possibili interessi.

Dopo la bufera, Andre Pirlo rompe il silenzio e fa chiarezza sui suoi legami con la Russia. La vicenda legata al suo ruolo di ambassador di Fonbet, agenzia russa di scommesse di cui il presidente dell'attuale club di Pirlo, lo United FC di Dubai, Sergey Lomakin, è azionista, ha scatenato le reazioni del mondo politico e ora sta facendo vacillare la posizione del presidente della Figc Giovanni Malagò, indeciso se affidargli la panchina della nazionale. Ora l'ex centrocampista ha commentato gli sviluppi delle ultime ore con un lungo post condiviso sui social:, "Negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Pirlo rompe il silenzio sul caso Russia: "Rammaricato. Collaborazione esclusivamente di natura commerciale"

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