Il ministro dell'Interno ha dichiarato che le forze dell'ordine devono essere considerate rappresentanti dello Stato e ha chiesto alle forze democratiche di prendere le distanze dagli scontri avvenuti a Bologna e alle manifestazioni No Tav. Ha inoltre invitato a evitare strumentalizzazioni sul caso Fakir e ha difeso le misure adottate dal governo in materia di sicurezza e legittima difesa. La situazione rimane sotto attenzione dopo giorni di tensione nel paese.

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, difende l'operato delle forze dell'ordine, invita a evitare strumentalizzazioni sul caso Fakir e rivendica le misure del governo su sicurezza e legittima difesa Giorni di fuoco in Italia. Quando le proteste sfociano in scontri violenti, la domanda che sorge spontanea è: c’è un’allerta per l’ordine pubblico? Il ministro dell’InternoMatteo Piantedosiparla di “un’internazionale dellaviolenzae deldisordineche utilizza ogni tema per mettere in pratica teppismo e violenza allo stato puro“. Per il ministro, le libertà democratiche vengono sfruttate per mettere in praticaatti di guerriglia condannabili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Ildifforme.it - Piantedosi su scontri Bologna e No Tav: ‘Forze democratiche prendano distanze, gli agenti sono lo Stato’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

COMPLICITA MORALE PIANTEDOSI VS LA SINISTRA PER I FATTI NO TAV

Notizie e thread social correlati

No Tav, Piantedosi “Tutte le forze politiche prendano le distanze”Il ministro dell’Interno ha affermato che esiste un’internazionale della violenza e del disordine, che sfrutta ogni questione per scatenare atti di...

Piantedosi: «Ogni forza democratica prenda le distanze dagli attacchi. Gli agenti sono lo Stato»Dopo gli scontri di Bologna e le tensioni in Val di Susa, il ministro dell’interno ha chiesto alle forze democratiche di condannare gli attacchi,...

Temi più discussi: Convocare quella piazza è stato un atto grave, una decisione inconsapevole: su La7 Piantedosi accusa Lepore sugli scontri di Bologna; Scontri per Fakir a Bologna, Piantedosi: Lepore ha sottovalutato i rischi della piazza. La replica: Attaccarmi non risolve i problemi di ordine pubblico; Scontri a Bologna, Matteo Piantedosi contro Matteo Lepore: Grave, ha sottovalutato e convocato la piazza in modo inconsapevole; Scontri a Bologna per Fakir, Piantedosi: C'è un pregiudizio sulle forze dell'ordine, noi non abbiamo timore di nulla.

Scontri per Fakir a Bologna, il ministro Piantedosi: Lepore ha sottovalutato i rischi della piazza: Il numero uno del Viminale interviene sulla guerriglia: Il sindaco sapeva con chi aveva a che fare. E sulla morte di Abderrahim precisa:… dlvr.it/TThKT8 ? ? x.com

Minacce sui social, attivata la scorta al sindaco di Bologna Lepore. Allerta per il corteo di oggi al Pilastro reddit

Scontri per Fakir a Bologna, il ministro Piantedosi: Lepore ha sottovalutato i rischi della piazzaIl numero uno del Viminale interviene sulla guerriglia: Il sindaco sapeva con chi aveva a che fare. E sulla morte di Abderrahim precisa: Dalle immagini emerge il comportamento attento dei poliziott ... msn.com

Bologna, Piantedosi: da Lepore grave sottovalutazione della piazzaRoma, 24 lug. (askanews) – Ha un qualche elemento di gravità un sindaco che evidentemente in maniera inconsapevole convoca una piazza e sottovaluta quello che può succedere. Lo ha detto il ministro ... askanews.it