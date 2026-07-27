Piantedosi su scontri Bologna e No Tav | ‘Forze democratiche prendano distanze gli agenti sono lo Stato’
Il ministro dell'Interno ha dichiarato che le forze dell'ordine devono essere considerate rappresentanti dello Stato e ha chiesto alle forze democratiche di prendere le distanze dagli scontri avvenuti a Bologna e alle manifestazioni No Tav. Ha inoltre invitato a evitare strumentalizzazioni sul caso Fakir e ha difeso le misure adottate dal governo in materia di sicurezza e legittima difesa. La situazione rimane sotto attenzione dopo giorni di tensione nel paese.
Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, difende l'operato delle forze dell'ordine, invita a evitare strumentalizzazioni sul caso Fakir e rivendica le misure del governo su sicurezza e legittima difesa Giorni di fuoco in Italia. Quando le proteste sfociano in scontri violenti, la domanda che sorge spontanea è: c’è un’allerta per l’ordine pubblico? Il ministro dell’InternoMatteo Piantedosiparla di “un’internazionale dellaviolenzae deldisordineche utilizza ogni tema per mettere in pratica teppismo e violenza allo stato puro“. Per il ministro, le libertà democratiche vengono sfruttate per mettere in praticaatti di guerriglia condannabili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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COMPLICITA MORALE PIANTEDOSI VS LA SINISTRA PER I FATTI NO TAV
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Scontri per Fakir a Bologna, il ministro Piantedosi: Lepore ha sottovalutato i rischi della piazza: Il numero uno del Viminale interviene sulla guerriglia: Il sindaco sapeva con chi aveva a che fare. E sulla morte di Abderrahim precisa:… dlvr.it/TThKT8 ? ? x.com
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