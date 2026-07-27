Davanti a un supermercato Coop di via Biserno, a San Vincenzo, un uomo di 42 anni ha tentato di accoltellare i vigili e, nel tentativo di difendersi, un agente ha sparato, ferendolo. La scena si è svolta in pochi istanti, trasformando una normale serata in un episodio di forte tensione. La persona è rimasta ferita da un colpo di pistola e trasportata in ospedale.

Una serata che sembrava iniziata con una normale segnalazione si è trasformata in pochi minuti in un episodio di grande tensione. Davanti al supermercato Coop di via Biserno, a San Vincenzo, in provincia di Livorno, un uomo di 42 anni è rimasto ferito dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola esploso da un agente della polizia locale. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, il vigile sarebbe intervenuto dopo che il 42enne, senza fissa dimora e di origine spagnola, avrebbe minacciato alcune persone presenti nella struttura con un coltello. L’uomo è stato successivamente trasportato in ospedale a Pisa. Le sue condizioni, stando alle informazioni disponibili, non sarebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Paura davanti alla Coop, tenta di accoltellare i vigili: agente spara per difendersi

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Paura davanti alla Coop: tenta di accoltellare pattuglia vigili, agente spara e lo ferisce

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