L’arte non ha sesso, non dovrebbe averlo. La musica è universale e ad esprimerla ai suoi massimi livelli possono essere capaci tanto gli uomini quanto le donne. Eppure, a leggere i programmi dei più importanti eventi del settore, i nomi maschili superano notevolmente quelli femminili. Non si tratta di mancanza di manodopera, né di talento inferiore: ancora una volta, è puro patriarcato. A combattere la discriminazione nel mondo del pop arriva la giovane Olivia Rodrigo, ideatrice di un nuovo festival tutto al femminile. Si tratta di un’idea rivoluzionaria, ma che affonda le proprie radici nel passato. Il Daisy Chain Fields di Olivia Rodrigo. “Non sono mai stata così entusiasta di condividere una notizia con voi” ha scritto Olivia Rodrigo sul suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Olivia Rodrigo, il suo è un festival musicale tutto al femminile: l’idea nacque più di 30 anni fa

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