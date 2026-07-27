Universal ha annunciato che prenderà provvedimenti legali contro i leak del film di Christopher Nolan che sono stati condivisi sui social, in particolare su X, prima della loro rimozione. Le copie integrali del film sono state diffuse online e hanno ottenuto milioni di visualizzazioni. Lo studio ha confermato che intende agire contro chi ha diffuso illegalmente il film, promettendo di perseguire legalmente queste attività.

Copie integrali del kolossal di Christopher Nolan hanno raccolto milioni di visualizzazioni su X prima della loro rimozione. E ora lo studio promette di agire per le vie legali. A pochi giorni dal debutto nelle sale, Odissea di Christopher Nolan è già al centro di una vasta operazione antipirateria. Diverse copie non autorizzate del film, uscito il 16 luglio, sono infatti comparse su X, dove sono rimaste disponibili abbastanza a lungo da raggiungere un pubblico enorme. Universal Pictures ha confermato di essere intervenuta per bloccarne la circolazione e tutelare i diritti della sua produzione di punta. E ora vuole passare alle maniere forti. Odissea finisce illegalmente su X: Universal avvia le rimozioni Sono tanti i leak di lunghe parti - o dell'intero film - di Odissea di Christopher Nolan, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea, Universal interviene contro i leak del film finiti sui social: "Prenderemo provvedimenti"

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