Novità alla Use Rosa Scotti C’è Alice Del Piano

Notizia in breve

L'Use Rosa Scotti ha annunciato l'ingaggio di Alice Del Piano in vista del prossimo campionato di Serie A2. La giocatrice si aggiunge alla rosa biancorossa, che sarà guidata dall'allenatore Cioni, alla sua ottava stagione nel campionato. La società ha comunicato questa novità attraverso i propri canali ufficiali. Non sono stati forniti dettagli sul contratto o sulla durata dell'accordo.