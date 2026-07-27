Novità alla Use Rosa Scotti C’è Alice Del Piano
L'Use Rosa Scotti ha annunciato l'ingaggio di Alice Del Piano in vista del prossimo campionato di Serie A2. La giocatrice si aggiunge alla rosa biancorossa, che sarà guidata dall'allenatore Cioni, alla sua ottava stagione nel campionato. La società ha comunicato questa novità attraverso i propri canali ufficiali. Non sono stati forniti dettagli sul contratto o sulla durata dell'accordo.
Si muove sul mercato anche l’ Use Rosa Scotti, che introduce l’ultima arrivata in casa biancorossa tramite i propri canali ufficiali: in vista del prossimo campionato di Serie A2, coach Cioni – alla sua ottava esperienza in categoria alla guida delle empolesi – potrà contare anche sul talento e sulla gioventù di Alice Del Piano. La classe 2008, nata a Pozzuoli, gioca nel ruolo di ala piccola ed è considerata uno dei prospetti più interessanti del panorama cestistico italiano: cresciuta sportivamente nel Basket Roma, con la cui canotta ha esordito in Serie B, l’anno scorso nella capitale ha raccolto 311 punti complessivi – seconda miglior marcatrice del roster – viaggiando a 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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