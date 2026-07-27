Le proteste contro l’introduzione di un robot con intelligenza artificiale nelle aule scolastiche hanno portato a un blocco del progetto in un distretto di New York. La decisione di sperimentare l’uso del robot è stata accolta con furia da parte di genitori e insegnanti, che hanno espresso timori riguardo alla presenza di un “Terminatore” nelle scuole. La proposta di integrare la tecnologia nelle lezioni è stata sospesa a causa delle proteste.

Un esperimento scolastico rischia di naufragare prima ancora di decollare. Il Salamanca City Central School District, nello Stato di New York, ha tentato di introdurre nelle proprie aule un robot dotato di intelligenza artificiale, ma il progetto sta incontrando una forte opposizione. L’iniziativa, promossa dal sovrintendente scolastico, aveva coinvolto attivamente gli studenti nella definizione di ogni aspetto, descritta come solare, positiva e umile, con una approfondita conoscenza della storia e delle tradizioni locali della città. Nonostante l’approccio partecipativo, le proteste stanno mettendo a serio rischio il futuro dell’intero progetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Non vogliamo nessun Terminator a scuola”: proteste furiose contro l’introduzione nelle aule di un robot dotato di intelligenza artificiale

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