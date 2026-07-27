Nikki Bella non ha alcun rimpianto per aver definito NXT le “minor leagues” durante il suo promo a SmackDown del 24 luglio. Anzi, sostiene che tutto il clamore che ha suscitato fosse esattamente l’effetto che voleva ottenere. Intervenuta nel podcast The Nikki & Brie Show, la Hall of Famer ha affrontato le critiche ricevute sui social dopo il suo ritorno in WWE, spiegando che molti fan hanno completamente travisato il significato delle sue parole. Nikki Bella difende il controverso promo su NXT . La frase che ha acceso il dibattito è arrivata dopo che Nikki era intervenuta per salvare Brie Bella dall’attacco delle Fatal Influence. Microfono alla mano, aveva dichiarato: “Pensate davvero di poter sbucare fuori dalle minor leagues, rubare alle mie sorelle e passarla liscia? Siamo noi il motivo per cui voi siete qui”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Nikki Bella non si pente del promo su NXT: “Le mie parole sono state fraintese” Poi rivela quando lascerà la WWE

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