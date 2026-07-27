Netflix tutte le uscite e le novità del mese di Agosto 2026 | le serie e i film da non perdere

A agosto 2026, Netflix ha annunciato l’arrivo di nuove serie e film sulla piattaforma, con diverse uscite previste per il mese. Tra le novità ci sono titoli di vario genere, tra cui alcune prime visioni molto attese. La piattaforma continua a mantenere aggiornato il catalogo, offrendo contenuti per un pubblico di tutte le età. La programmazione di agosto include anche produzioni di successo e titoli che hanno riscosso interesse tra gli abbonati.

Netflix non va in vacanza e si prepara al mese di Agosto 2026 con diverse serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni. Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Agosto 2026. Uno dei titoli più attesi del mese di Agosto su Netflix è la seconda parte di ‘ Cent’anni di solitudine ‘. La serie, tratta dai romanzi di Gabriel García Márquez, sarà divisa in due parti. La prima, con sette episodi, sarà disponibile dal 5 agosto 2026 mentre la puntata finale (sotto forma di episodio speciale) il 26 agosto 2026. In arrivo, il 6 agosto, anche la terza stagione di ‘ Uno splendido errore ‘ che racconta la storia di Jackie alle prese con i fratelli Walter. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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