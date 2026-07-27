Il mercato NBA si è concluso, con alcune squadre che hanno ottenuto rinforzi e altre che hanno deluso. Philadelphia ha fatto acquisti che hanno ricevuto molte approvazioni, mentre Boston e Golden State hanno commesso scelte considerate discutibili. Le trattative principali sono state concluse, anche se c’è ancora spazio per qualche operazione di mercato tra gli svincolati. La maggior parte delle decisioni è ormai definitiva.

I giochi sono fatti, o quasi. C’è ancora tempo per qualche ritocco, per afferrare un salvagente da reperire tra gli svincolati ancora in circolazione, ma la sostanza è che il mercato Nba ha già emesso i verdetti principali. Hanno cambiato squadra grandi nomi, da LeBron James a Giannis Antetokounmpo, da Jaylen Brown a Kawhi Leonard. C’è una ovvia vincitrice: Philadelphia. I 76ers hanno portato in città la cooppia LeBron-Brown e adesso puntano legittimamente al titolo. E ci sono tanti perdenti, insoddisfatti che mugugnano tra rimorsi e rimpianti. Con i Boston Celtics in prima fila, senza se e senza ma. Però il mercato è suggestivo perché c’è sempre un colpo last minute o una successiva finestra con cui provare a rimediare, c’è sempre un modo per far tornare sognare i propri tifosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Nba, promossi e bocciati del mercato. Philadelphia da applausi, Boston e Golden State pasticcione

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