Nascosta per mesi la morte di una bambina di 6 anni dopo una terapia genica sperimentale in Cina

Notizia in breve

La morte di una bambina di 6 anni in Cina, avvenuta dopo una terapia genica sperimentale, è stata nascosta per mesi dai ricercatori. La bambina aveva ricevuto il trattamento per una malattia genetica rara. L’indagine scientifica ha rivelato che la morte non è stata resa pubblica immediatamente. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sulle cause specifiche del decesso. La notizia è stata resa nota attraverso un rapporto di indagine indipendente.