A breve un nuovo serial drammatico turco arriverà nel pomeriggio di Canale 5: Mediaset ha infatti acquistato i diritti di My Sweet Lie (titolo originale Benim Tatl? Yalan?m ), la dizi turca che promette di riservarci molte sorprese. Tra i protagonisti ci sarà l’attore Furkan Palal?, già noto al pubblico italiano per la sua interpretazione di Fikret in Terra Amara. My Sweet Lie, trama della nuova serie turca di Canale 5. Le nozze tra Nejat e Aylin sembravano scontate: i due giovani sono innamorati uno dell’altro fin dai tempi dell’università. Dopo il matrimonio i due danno il benvenuto alla piccola Kayra, e la loro vita sembra scorrere d’amore e d’accordo fino a quando Aylin scompare. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - My Sweet Lie (titolo originale Benim Tatl? Yalan?m), la nuova serie turca arriva su Canale 5: trama, cast e quando in TV

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pregnant with the infertile CEO's heir after a 1-night stand! She turns her life around!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: My?Sweet?Lie: cast, trama, anticipazioni e quando va in onda la nuova soap turca di Canale?5 con Furkan?Palali

Leggi anche: L’Erede, la nuova serie turca arriva su Canale 5: trama, cast e quando in TV

Temi più discussi: My Sweet Lie: di cosa parla la nuova serie turca in arrivo questa estate su Canale 5?; Canale 5 schiera un’altra turcata: arriva My Sweet Lie; Mediaset ha comprato la soap turca My Sweet Lie (con Fikret di Terra Amara); My Sweet Lie: di cosa parla la nuova serie turca in arrivo questa estate su Canale 5?.

Sweet My Lie debutta alle 14.45: come cambia il palinsesto di Canale 5 dal 3 agostoIl pomeriggio di Canale 5 si prepara a cambiare volto. Dal 3 agosto 2026, la rete ammiraglia Mediaset accoglie Sweet My Lie, la dizi turca che segna un ... ilsipontino.net

Canale 5 schiera un’altra turcata: arriva My Sweet LieLa scorpacciata di turcate su Canale 5 continua. Arriva My Sweet Lie, nuova dizi con protagonista Furkan Palali, noto in Italia sia per il ruolo di Fikret Fekeli in Terra Amara che per la ... davidemaggio.it