My Sweet Lie titolo originale Benim Tatl? Yalan?m la nuova serie turca arriva su Canale 5 | trama cast e quando in TV
A breve un nuovo serial drammatico turco arriverà nel pomeriggio di Canale 5: Mediaset ha infatti acquistato i diritti di My Sweet Lie (titolo originale Benim Tatl? Yalan?m ), la dizi turca che promette di riservarci molte sorprese. Tra i protagonisti ci sarà l’attore Furkan Palal?, già noto al pubblico italiano per la sua interpretazione di Fikret in Terra Amara. My Sweet Lie, trama della nuova serie turca di Canale 5. Le nozze tra Nejat e Aylin sembravano scontate: i due giovani sono innamorati uno dell’altro fin dai tempi dell’università. Dopo il matrimonio i due danno il benvenuto alla piccola Kayra, e la loro vita sembra scorrere d’amore e d’accordo fino a quando Aylin scompare. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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Temi più discussi: My Sweet Lie: di cosa parla la nuova serie turca in arrivo questa estate su Canale 5?; Canale 5 schiera un’altra turcata: arriva My Sweet Lie; Mediaset ha comprato la soap turca My Sweet Lie (con Fikret di Terra Amara); My Sweet Lie: di cosa parla la nuova serie turca in arrivo questa estate su Canale 5?.
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