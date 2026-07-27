My Sweet Lie titolo originale Benim Tatl? Yalan?m la nuova serie turca arriva su Canale 5 | trama cast e quando in TV

Da superguidatv.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A breve un nuovo serial drammatico turco arriverà nel pomeriggio di Canale 5: Mediaset ha infatti acquistato i diritti di My Sweet Lie (titolo originale Benim Tatl? Yalan?m ), la dizi turca che promette di riservarci molte sorprese. Tra i protagonisti ci sarà l’attore Furkan Palal?, già noto al pubblico italiano per la sua interpretazione di Fikret in Terra Amara. My Sweet Lie, trama della nuova serie turca di Canale 5. Le nozze tra Nejat e Aylin sembravano scontate: i due giovani sono innamorati uno dell’altro fin dai tempi dell’università. Dopo il matrimonio i due danno il benvenuto alla piccola Kayra, e la loro vita sembra scorrere d’amore e d’accordo fino a quando Aylin  scompare. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - My Sweet Lie (titolo originale Benim Tatl? Yalan?m), la nuova serie turca arriva su Canale 5: trama, cast e quando in TV
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