Mumbrù un agosto bello intenso La sua agenda tra Virtus e Germania

Da sport.quotidiano.net 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da giugno, l’allenatore ha assunto il comando della squadra, iniziando a pianificare la nuova stagione. Nei primi mesi ha incontrato i giocatori e definito le strategie, anche se le partite ufficiali devono ancora partire. In agosto, ha partecipato a sessioni di allenamento e incontri con il personale tecnico, mentre si prepara a partire per la Germania. Il suo lavoro è ancora in fase iniziale, con molte attività programmate prima dell’inizio del campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un mese e poco più per iniziare a mettere le basi del nuovo corso. Dal 19 giugno, giorno dell’ufficialità del suo arrivo sulla panchina della Virtus, Alex Mumbrù ha già cominciato a lasciare la propria impronta, anche se il lavoro vero e proprio sul parquet deve ancora iniziare. Per il tecnico spagnolo, classe 1979, chiamato ad aprire un nuovo ciclo bianconero, queste prime settimane sono state soprattutto un continuo viaggio tra Bologna, la sua Catalogna e gli impegni con la nazionale tedesca. Un’estate inevitabilmente diversa da quella dei suoi predecessori. Da una parte la costruzione della nuova Virtus insieme al direttore generale Paolo Ronci, dall’altra gli obblighi con la Germania, nazionale che continuerà a guidare anche durante la stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

mumbr249 un agosto bello intenso la sua agenda tra virtus e germania
© Sport.quotidiano.net - Mumbrù, un agosto bello intenso. La sua agenda tra Virtus e Germania
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Basket: Virtus, arriva Mumbrù. Bologna sceglie il tecnico della Germania per aprire un nuovo ciclo

Leggi anche: Basket, Alex Mumbrù è il nuovo allenatore della Virtus Bologna. Doppio incarico per il CT della Germania

mumbrù un agosto belloMumbrù had a busy August. His schedule includes Virtus and Germany.The coach will be in Bologna at the beginning of the month to prepare the training camp: then, around September, the World Cup qualifiers will take place. sport.quotidiano.net

mumbrù un agosto belloMumbrù, un agosto bello intenso. La sua agenda tra Virtus e GermaniaIl coach a Bologna a inizio mese per imbastire il raduno: a cavallo con settembre, poi, le qualificazioni mondiali ... sport.quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web