Mumbrù un agosto bello intenso La sua agenda tra Virtus e Germania

Notizia in breve

Da giugno, l’allenatore ha assunto il comando della squadra, iniziando a pianificare la nuova stagione. Nei primi mesi ha incontrato i giocatori e definito le strategie, anche se le partite ufficiali devono ancora partire. In agosto, ha partecipato a sessioni di allenamento e incontri con il personale tecnico, mentre si prepara a partire per la Germania. Il suo lavoro è ancora in fase iniziale, con molte attività programmate prima dell’inizio del campionato.