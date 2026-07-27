Mondiali di scherma Favaretto ed Errigo già a medaglia nel fioretto

A Hong Kong, due atlete italiane di scherma nel fioretto hanno già conquistato una medaglia ciascuna. Le due sportive sono arrivate sul podio nelle prime tre giornate dei Mondiali, portando a cinque il totale delle medaglie italiane. Una delle atlete sfiderà un’avversaria giapponese, mentre l’altra affronterà una schermidore di etnia ucraina.

Le due azzurre conquistano il podio a Hong Kong e portano a cinque il bottino dell’Italia nelle prime tre giornate. Favaretto affronterà Ueno, Errigo sfiderà Poloziuk. L’Italia conquista altre due medaglie ai Campionati Mondiali Assoluti di scherma 2026 di Hong Kong. Nell’ultima giornata dedicata alle gare individuali, Martina Favaretto e Arianna Errigo hanno raggiunto le semifinali del fioretto femminile e sono quindi già certe di salire sul podio. Il bilancio della spedizione azzurra sale così a cinque medaglie nelle prime tre giornate della rassegna iridata. Favaretto tornerà in pedana alle ore 12 italiane contro la giapponese Yuka Ueno. Alle 12. 🔗 Leggi su Sportface.it

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