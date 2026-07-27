Mohammed Amdi muore dopo aver difeso un amico | la tragedia alla stazione Togliatti di Roma cambia l’accusa per il 28enne arrestato

Notizia in breve

Un uomo di 30 anni è morto alla stazione Togliatti di Roma dopo aver cercato di fermare una rapina. L’egiziano, di 28 anni, arrestato poco dopo, era intervenuto per proteggere un amico. La vittima è deceduta a causa delle ferite riportate durante l’aggressione. L’arrestato ora ha l’accusa di omicidio volontario, con l’accusa di aver causato la morte durante il tentativo di rapina. La polizia indaga sui dettagli dell’intervento e sulle circostanze dell’incidente.