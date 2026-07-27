Mohammed Amdi muore dopo aver difeso un amico | la tragedia alla stazione Togliatti di Roma cambia l’accusa per il 28enne arrestato
Un uomo di 30 anni è morto alla stazione Togliatti di Roma dopo aver cercato di fermare una rapina. L’egiziano, di 28 anni, arrestato poco dopo, era intervenuto per proteggere un amico. La vittima è deceduta a causa delle ferite riportate durante l’aggressione. L’arrestato ora ha l’accusa di omicidio volontario, con l’accusa di aver causato la morte durante il tentativo di rapina. La polizia indaga sui dettagli dell’intervento e sulle circostanze dell’incidente.
Il 30enne egiziano era intervenuto per fermare una rapina alla stazione Palmiro Togliatti. Morire per difendere un amico da una rapina. È il drammatico epilogo della vicenda che ha sconvolto Roma, dove Mohammed Amdi, cittadino egiziano, è deceduto dopo otto giorni di agonia al Policlinico Umberto I in seguito alle gravissime ferite riportate durante un’aggressione avvenuta alla stazione ferroviaria Palmiro Togliatti, nel quartiere Collatino. Il giovane era stato ricoverato in condizioni disperate dopo essere stato colpito ripetutamente alla testa con un cacciavite mentre cercava di difendere un conoscente da un tentativo di rapina. Con il decesso della vittima, la posizione del presunto aggressore, già arrestato dalla Polizia di Stato, potrebbe ora aggravarsi con la contestazione del reato di omicidio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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