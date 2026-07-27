modena per la difesa occhi su giorgini

A Modena, la squadra ha svolto una seduta mattutina e ha poi avuto il pomeriggio libero a causa della pioggia. Le condizioni meteorologiche hanno impedito ai giocatori di fare passeggiate distensive. La giornata si è svolta con tempo variabile, senza ulteriori allenamenti o attività programmate.

Mezzana (TN) Scende la pioggia. Ieri il Modena, dopo una seduta mattutina, ha avuto un pomeriggio libero, con un tempo piuttosto altalenante che ha sconsigliato ai giocatori passeggiate distensive. Oggi allenamento doppio, alla vigilia dell’impegno di domani alle 17 contro il Cagliari a Temù di Ponte di Legno, sede del ritiro della formazione sarda, un test di livello dopo i primi tre galoppi amichevoli. Dopo l’arrivo in ritiro di Ambrosino, non è certamente terminato il mercato dei canarini: mancano ancora soltanto alcuni dettagli, che verranno considerati con attenzione ma senza particolare fretta, anche in virtù di possibili uscite per liberare caselle nella lista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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