Milano | si incatena al San Raffaele dopo il licenziamento

Una donna e tre colleghi si sono incatenati a una panchina nell’atrio dell’ospedale San Raffaele di Milano, chiedendo chiarimenti sul licenziamento. L’azione è avvenuta senza incidenti, mentre sono ancora in corso le verifiche delle autorità. La protesta è iniziata questa mattina e si protrae da diverse ore. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sulle conseguenze dell’atto è stato reso noto.

(LaPresse) - Margherita Napoletano si è incatenata insieme a tre colleghi a una panchina dell’atrio dell’ospedale San Raffaele di Milano, in attesa di risposte sul suo licenziamento. Napoletano è coordinatrice della Rsu della struttura e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, licenziata dall’azienda, e dal 27 luglio è in sciopero della fame a oltranza. Prima dell’incatenamento un corteo interno di circa cento persone ha raggiunto l’ufficio del personale, dove la sindacalista ha riconsegnato il badge. «Lo riconsegno, ma immediatamente impugnerò il licenziamento». La mobilitazione, convocata da Usi Sanità e Cub Sanità Provinciale davanti all’ingresso di via Olgettina, prosegue in forma di presidio permanente. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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Milano, Jannik Sinner lascia l'Ospedale San Raffaele

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